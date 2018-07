Maiduguri (AFP) Bei einem Selbstmordattentat auf einem Viehmarkt im Nordosten Nigerias sind am Dienstag mindestens 13 Menschen getötet worden. 24 weitere seien bei dem Anschlag in der Großstadt Maiduguri verletzt worden, teilte das nigerianische Rote Kreuz mit. Die Islamistengruppe Boko Haram sendete unterdessen in ihrer ersten Videobotschaft seit Monaten ein Zeichen der Stärke. Die Extremisten bestritten, von der Armee entscheidend zurückgedrängt worden zu sein.

