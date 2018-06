Oslo (AFP) Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden ist in Norwegen "für seine Arbeit zum Schutz des Privatlebens" ausgezeichnet worden. Der 31-Jährige, der seit seinen Enthüllungen über die geheimen Überwachungsprogramme der USA und Großbritanniens im Sommer 2013 im Exil in Russland lebt, erhielt am Dienstag den Björnson-Preis für Meinungsfreiheit zugesprochen. Er habe das Ausmaß der Überwachung der Bürger durch ihre Staaten offengelegt, erklärte die Akademie Björnstjerne Björnson zur Begründung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.