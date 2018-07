Manila (AFP) Philippinische Sicherheitskräfte haben den ranghöchsten Guerillakommandeur des Landes festgenommen. Adelberto Silva wurde nach Angaben des Militärs am Montagabend in seinem Unterschlupf in der Stadt Bacoor südlich von Manila aufgegriffen - zusammen mit einem weiteren Mann und einer Frau. Laut Polizei hatte Silva dort ein Jahr lang als Geschäftsmann getarnt gelebt. Ein Militärsprecher bezeichnete die Festnahme als "schweren Schlag" für die Rebellen und deren "strategische Ausrichtung und Programme".

