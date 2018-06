Seoul (AFP) In Südkorea sind zwei mit dem Coronavirus Mers infizierte Patienten gestorben. Eine 58-jährige Frau sei am Montagabend einem Atemversagen erlegen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Es handelt sich um Südkoreas ersten bestätigten Todesfall infolge einer Mers-Infektion. Bei dem zweiten Todesopfer handelte es sich um einen 71-jährigen Mann, der am 28. Mai erkrankt war. Wann er starb, blieb zunächst unklar. Yonhap zufolge infizierten sich im Südkorea bislang 25 Menschen mit dem Mers-Virus. 682 Menschen aus dem Umfeld der Patienten wurden unter Quarantäne oder besondere Beobachtung gestellt, wie das Gesundheitsministerium in Seoul mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.