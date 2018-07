St. Petersburg (SID) - Die Tennis-Damentour wird 2016 um ein Turnier reicher. Dies gab die Women's Tennis Association (WTA) am Dienstag bekannt. Demnach findet ab dem nächsten Jahr eine Woche vor den US-Open (22. bis 28. August) ein Hartplatzturnier in Louisville/Kentucky statt. Die Veranstaltung, die parallel zum Turnier in New Haven und zwei Wochen nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ausgetragen wird, umfasst ein 32er-Teilnehmerfeld.