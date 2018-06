Maiduguri (AFP) Bei dem Selbstmordattentat im Nordosten Nigerias sind am Dienstag nach Angaben von Rettungskräften mindestens 13 Menschen getötet worden. Zudem gebe es 24 Verletzte, teilte das nigerianische Rote Kreuz mit. Nach Angaben von Bürgerwehren, die gegen die Islamistengruppe Boko Haram kämpfen, sprengte sich der Täter gegen 13.00 Uhr auf einem Markt in Maiduguri in die Luft. Es müsse mit einer "hohen Opferzahl" gerechnet werden, sagte Shettima Bulama, Mitglied einer zivilen Miliz. "Der Attentäter wählte den belebtesten Teil des Marktes und zündete seine Bomben."

