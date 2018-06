New York (AFP) Die israelische UN-Delegation hat die Vereinten Nationen für die Akkreditierung einer palästinensischen Organisation scharf kritisiert, die nach ihrer Auffassung der radikalislamischen Hamas nahe steht. Mit der Entscheidung, der in Großbritannien ansässigen Organisation Palestinian Return Centre (PRC) Zugang zur Besuchertribüne zu gewähren, rolle die UNO "der Hamas an ihrem Haupteingang" den roten Teppich aus, erklärte der israelische UN-Botschafter Ron Prosor am Montag in New York.

