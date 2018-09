New York (AFP) Libyen will dem geplanten EU-Militäreinsatz gegen Schlepperbanden im Mittelmeer nicht zustimmen. Es könne kein grünes Licht für die Entsendung von Schiffen in libysche Hoheitsgewässer geben, solange diese Pläne mit den Milizen diskutiert würden, welche die Küstengebiete des Landes kontrollieren, sagte am Dienstag der libysche UN-Botschafter Ibrahim Dabbashi. "Die Position Libyens ist klar: Solange die EU und einige andere Länder nicht mit der legitimierten Regierung als einzigem Repräsentanten des libyschen Volkes verhandeln, werden sie von unserer Seite keine Zustimmung erhalten."

