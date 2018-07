Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama wird bei der Trauerfeier für den ältesten Sohn seines Vizepräsidenten Joe Biden eine Rede halten. Obama werde bei dem Gottesdienst am Samstag in der katholischen Kirche St. Antonius von Padua in Wilmington im Bundesstaat Delaware sprechen, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Beau Biden war vergangenes Wochenende im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor gestorben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.