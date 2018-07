Washington (AFP) Nach einem internen Bericht über unzureichende Sicherheitschecks an Flughäfen in den Vereinigten Staaten hat US-Heimatschutzminister Jeh Johnson eine Verbesserung der Kontrollen angekündigt. Das am Montagabend (Ortszeit) vorgestellte Maßnahmenpaket sieht unter anderem zusätzliche Schulungen für Mitarbeiter der Flugsicherheitsbehörde TSA sowie eine Überprüfung der eingesetzten Röntgengeräte und Metalldetektoren vor. Außerdem sollen die organisatorischen Abläufe bei den Flughafenkontrollen mit Blick auf die in dem Bericht zum Vorschein gekommenen "spezifischen Schwächen" überarbeitet werden.

