Washington (AFP) Nach dem gescheiterten Anlauf für eine Neuregelung der massenhaften Nutzung von US-Telefondaten durch den Geheimdienst soll der Senat am Dienstag erneut zu einer Abstimmung zusammentreten. Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell kündigte am Montag eine Verfahrensabstimmung für Dienstag um 11.00 Uhr (Ortszeit; 17.00 Uhr MESZ) an. "Wir müssen schnell vorgehen, um diese Situation zu beheben", mahnte McConnell angesichts der ausgelaufenen Regelung zum massenhaften Sammeln von Telefon-Metadaten durch den Geheimdienst NSA.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.