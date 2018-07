Minsk (AFP) Die Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts im Osten der Ukraine treten weiter auf der Stelle. Das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Minsk mit Vertretern der prorussischen Rebellen wurde am Dienstag vertagt, erklärte die Ukraine-Gesandte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Heidi Tagliavini. Die Kontaktgruppe, bestehend aus Vertretern Kiews und Moskaus sowie der OSZE, wollte in der weißrussischen Hauptstadt mit den Separatisten über die Umsetzung der im Februar unterzeichneten Friedensvereinbarung beraten.

