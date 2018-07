Sydney (AFP) Das Café in Sydney, in dem sich im Dezember eine Geiselnahme ereignet hatte, ist durch Steinwürfe verwüstet worden. Durch fünf Scheiben des Lindt-Cafés im Stadtzentrum seien Steine geworfen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zeugen sagten demnach aus, sie hätten einen Mann in der Nähe des Cafés herumlungern sehen. "Wir glauben, dass ein Mann um die 40 mit Gesichtsbehaarung und dunkler Haut bei den Ermittlungen weiter helfen könnte", sagte eine Polizeisprecherin.

