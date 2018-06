Paris (AFP) Dem Absturz eines Militärtransporters A400M in Spanien ist ein Ausfall von drei der vier Triebwerke beim Start vorausgegangen. "Die anderen Systeme des Flugzeuges haben normal funktioniert", teilte die Airbus-Rüstungssparte Defence and Space am Mittwoch mit. Bei dem Absturz am 9. Mai während eines Testflugs bei Sevilla in Südspanien waren vier Menschen ums Leben gekommen und zwei schwer verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.