Frankfurt/Main (AFP) Im ersten Prozess zu den Ausschreitungen bei den Blockupy-Protesten in Frankfurt am Main Mitte März hat der Angeklagte eingeräumt, Steine geschleudert zu haben. "Ich habe insgesamt vier Steine aufgehoben, aber nur zwei geworfen", sagte Federico A. am Mittwoch vor dem Frankfurter Amtsgericht. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, vier Steine und eine leere Bierflasche geworfen zu haben. Den Vorwurf des Flaschenwurfs wies A. zurück.

