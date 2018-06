Luxemburg (AFP) Die Arbeitslosigkeit in den 19 Staaten der europäischen Währungsunion ist zuletzt gesunken. Die Quote der Beschäftigungslosen in der Eurozone lag im April noch bei 11,1 Prozent nach 11,2 Prozent im März, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. In der gesamten EU blieb die Rate der Arbeitslosen mit 9,7 Prozent den Angaben zufolge unverändert. In absoluten Zahlen hatten in der Eurozone im April 17,8 Millionen Menschen keinen Job - 130.000 weniger als im März. In der EU verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen um 126.000 auf 23,5 Millionen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.