Athen (AFP) Deutschland und Frankreich sind der griechischen Regierung nach Angaben aus Athen kurz vor einem Spitzentreffen zur Schuldenkrise in Brüssel entgegengekommen. In einem Telefongespräch mit Ministerpräsident Alexis Tsipras hätten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident François Hollande die "Notwendigkeit" zugestanden, die Ziele für den griechischen Primärüberschuss zu senken, hieß es aus der griechischen Regierung am Mittwochabend. Der Primärüberschuss ist der Haushaltssaldo ohne Zinszahlungen und Schuldentilgung. Ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte das Telefongespräch, wollte sich aber nicht zum Inhalt äußern.

