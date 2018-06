Frankfurt/Main (AFP) Im ersten Prozess zu den Ausschreitungen bei den Blockupy-Protesten in Frankfurt am Main Mitte März ist der Angeklagte zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Den Haftbefehl gegen den 23-jährigen Federico A., der seit zweieinhalb Monaten in Untersuchungshaft gesessen hatte, hob das Frankfurter Amtsgericht am Mittwoch auf.

