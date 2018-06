Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank will noch in diesem Jahr drei Innovationszentren eröffnen, um auf die digitalen Herausforderungen der Branche zu reagieren. Die sogenannten Innovation Labs sollen in Berlin, London und im Silicon Valley in den USA eröffnet werden, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte. Ende April hatte die Bank bekannt gegeben, bis 2020 bis zu einer Milliarde Euro in die Digitalisierung investieren zu wollen.

