Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins zum siebten Mal in Folge unverändert gelassen. Der Zins bleibt auf seinem historischen Tief von 0,05 Prozent, wie ein EZB-Sprecher am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte. Im Kampf gegen die niedrige Inflation in der Eurozone hatten die Währungshüter den zentralen Zinssatz, zu dem sich Banken bei der EZB mit Geld versorgen, im September auf das Rekordtief gesenkt.

