Paris (AFP) Eine Lösung in der Griechenland-Krise hängt nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) von der Regierung in Athen ab. "Viel Spielraum ist nicht da", sagte Gabriel am Mittwoch in Paris nach einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron. Gabriel verwies darauf, dass die Gläubiger dem von der Pleite bedrohten Griechenland ihre Vorschläge gemacht hätten. "Es hängt jetzt von Griechenland ab", fügte er hinzu.

