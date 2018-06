Bonn (AFP) Die Umweltschutzorganisation Germanwatch sieht steigende Chancen für Fortschritte beim globalen Klimaschutz. Zur Begründung verweist sie in einer am Mittwoch in Bonn und Berlin veröffentlichten Studie auf bestimmte Trends auf den weltweiten Energiemärkten, etwa im Bereich Erneuerbare Energien und Kohlenutzung. Diese Entwicklungen hätten das Potential, "eine globale Trendwende hin zu einem ambitionierten Dekarbonisierungspfad bereits in naher Zukunft einzuleiten".

