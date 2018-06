Paris (AFP) Wegen der Griechenland-Krise wird Frankreichs Präsident François Hollande noch am Mittwochnachmittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras telefonieren. Das kündigte Hollande gegenüber der Nachrichtenagentur AFP in Paris an.

