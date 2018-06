Berlin (AFP) Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat mit ihren Äußerungen zur Homo-Ehe einen Sturm der Entrüstung bei SPD, Linken und Grünen ausgelöst. Wenn die Saarbrücker Regierungschefin die Eheöffnung für Homosexuelle in eine Reihe mit "Inzucht und Vielehe" setze, sei dies eine "grobe Entgleisung", erklärte der SPD-Beauftragte für die Belange von Lesben und Schwulen, Johannes Kahrs, am Mittwoch in Berlin.

