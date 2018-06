Berlin (AFP) Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner hat den Deutschland-Besuch des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi kritisiert. Die Bundesregierung habe ursprünglich freie Wahlen in Ägypten zur Bedingung für das Treffen gemacht, sagte die stellvertretende Vorsitzende der deutsch-ägyptischen Parlamentariergruppe am Mittwoch im Deutschlandradio Kultur. Die Parlamentswahl sei aber immer wieder verschoben worden. Dass al-Sisi nun trotzdem willkommen sei, finde sie falsch. "Entweder man setzt eine Bedingung auf dem Weg zur Demokratisierung, zur Transformation, und dann hält man sie auch ein - oder man lässt es von Anfang an sein."

