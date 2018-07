Berlin (AFP) Die Linken-Spitze ist auf einen möglichen Rückzug von Fraktionschef Gregor Gysi beim Bielefelder Parteitag am Wochenende vorbereitet. "Wir sind auf die verschiedenen Szenarien eingestellt", sagte Parteichefin Katja Kipping der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch in Berlin. Für den Fall, dass die Nachfolge des langjährigen Fraktionschefs geregelt werden müsse, sei im geschäftsführenden Parteivorstand ein Zeitplan erstellt worden.

