Brüssel (AFP) Die Europäische Kommission kann sich nach Angaben aus EU-Kreisen in Deutschland eine Maut vorstellen, die zunächst nur auf Transitstrecken erhoben wird. Dies könnte eine Möglichkeit sein, die Maut von der Kfz-Steuer zu entkoppeln und so die Diskriminierung von Ausländern zu verhindern, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus gut informierten Kreisen in Brüssel. Ob allein eine solche Maßnahme die Maut mit dem Europarecht vereinbar machen würde, blieb aber unklar.

