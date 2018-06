Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die in der jüngsten Vergangenheit in Ägypten verhängten Todesurteile kritisiert. Dies sei "aus unserer Sicht etwas, was man vermeiden sollte", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin an der Seite des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah a-Sisi. Deutschland lehne die Todesstrafe ab. "Unter keinen Umständen", auch nicht aus Gründen terroristischer Vergehen, dürften Menschen zum Tode verurteilt werden, sagte Merkel.

