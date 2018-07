Paris (AFP) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Wachstumsprognosen angesichts des Rückgangs der Konjunktur in den USA und China deutlich nach unten korrigiert und zu mehr Investitionen aufgerufen. Für das laufende Jahr rechnet die in Paris ansässige Organisation in ihrem am Mittwoch veröffentlichten jüngsten Wirtschaftsausblick nur noch mit einem weltweiten Wachstum von 3,1 Prozent, für das kommende Jahr mit einem Anziehen um 3,8 Prozent. Im März hatte die OECD noch ein Wachstum von 4,0 Prozent für 2015 und 4,3 Prozent für 2016 erwartet.

