Athen (AFP) Im Ringen um weitere Finanzhilfen für sein pleitebedrohtes Land will der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras nach Angaben aus Regierungskreisen am Mittwochabend EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel treffen. Im Gepäck habe Tsipras dann den griechischen Reformplan als Gegenleistung für weitere Hilfen von EU und Internationalem Währungsfonds (IWF), verlautete am Dienstagabend aus Regierungskreisen in Athen. Tsipras hatte den Reformplan am Dienstag als umfassend und "realistisch" bezeichnet.

