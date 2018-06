Düsseldorf (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat den Gesetzentwurf zur Änderung der Erbschaftsteuer gegen Kritik verteidigt. "Wir wollen das geltende Recht nur so weit anpassen, wie es das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat", sagte Schäuble dem Magazin "Wirtschaftswoche". Die Änderungen bei der Erbschaftsteuer für Firmenerben seien notwendig geworden, weil die Verfassungsrichter eine umfassende Verschonung des betrieblichen Vermögens als verfassungswidrig eingestuft hätten, sagte Schäuble in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Bericht der Zeitschrift.

