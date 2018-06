Brüssel (AFP) Mit einem Spitzengespräch haben Griechenland und die EU-Kommission versucht, den Weg für eine Rettung des pleitebedrohten Landes zu ebnen. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras kam am Mittwochabend in Brüssel mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammen. Er will seinen Plan mit Reformen vorzustellen, die Voraussetzung für weitere Finanzhilfen sind. Athen vermeldete vor dem Treffen ein Entgegenkommen der Hauptgläubigerstaaten Deutschland und Frankreich.

