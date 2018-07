Berlin (AFP) Gewerkschaften und Arbeitgeber haben am Mittwoch ihre Tarifverhandlungen für das Kita-Personal in Berlin fortgesetzt. Die Gespräche liefen seit dem Morgen weiter, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mit. Beide Seiten ringen seit Montagabend in der Hauptstadt um eine Einigung im festgefahrenen Konflikt um die Erzieher-Bezahlung in kommunalen Einrichtungen.

