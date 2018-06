Straßburg (AFP) Der Europarat hat Deutschland zu mehr Anstrengungen beim Kampf gegen den Menschenhandel aufgefordert. So müsse die Identifizierung von Opfern, die sexuell oder als billige Arbeitskräfte ausgebeutet würden, verbessert werden, forderte die Expertengruppe für die Bekämpfung des Menschenhandels (Greta) in ihrem am Mittwoch veröffentlichten ersten Bericht zur Lage in der Bundesrepublik. Dies gelte besonders für Kinder.

