Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler William Fichtner (58, "Heat", "Der Sturm", "Elysium") soll in "Independence Day 2" als hochrangiger General vor die Kamera treten. "Deadline.com" zufolge hat der Schauspieler auch schon die Verträge für zwei weitere Fortsetzungen des Science-Fiction-Spektakels in der Tasche.

Kürzlich hatte er sich auch für "Teenage Mutant Ninja Turtles 2" verpflichtet. Regisseur Dave Green will den Schildkröten-Streifen im Juni 2016 in die Kinos bringen. Der deutsche Regisseur Roland Emmerich steckt mitten in den Drehvorbereitungen für "Independence Day 2". Schauspieler wie Sela Ward, Jeff Goldblum, Vivica A. Fox, Judd Hirsch und Liam Hemsworth sind schon an Bord. 20 Jahre nach dem ersten Teil soll die Fortsetzung im Juli 2016 ins Kino kommen.