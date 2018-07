Rennes (AFP) In Frankreich ist in einem Bleisarg aus dem 17. Jahrhundert die erstaunlich gut erhaltene Leiche einer bretonischen Adligen gefunden worden. Die etwa 1,45 Meter große Leiche stamme aus einem Steingrab einer Kapelle des Klosters St. Joseph in Rennes, teilten mit der Erforschung des Fundes befasste Wissenschaftler am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. In dem Sarg hatten sich demnach sogar die Schuhe, die Haube und die Kleider der Toten erhalten.

