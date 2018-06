Paris (AFP) In der Griechenland-Krise hat sich Frankreichs Staatschef François Hollande zuversichtlich gezeigt, dass eine Lösung gefunden werde. "Wir sind einige Tage, wenn nicht sogar einige Stunden von einer möglichen Klärung entfernt", sagte Hollande am Mittwoch bei einer OECD-Konferenz in Paris. Eine Vereinbarung dürfe nicht "zu viel von Griechenland verlangen", um das Wachstum nicht abzuwürgen, aber auch nicht "nichts oder nicht genug", denn dies hätte Konsequenzen für die gesamte Eurozone.

