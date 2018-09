Straßburg (AFP) Im französischen Atomkraftwerk Fessenheim am Oberrhein hat sich abermals ein Reaktorblock automatisch abgeschaltet. Wie der französische Stromkonzern EDF am Mittwoch mitteilte, fiel zunächst eine Turbine aus, was den Reaktorblock 2 stoppte. Die fragliche Turbine befindet sich EDF zufolge "im nicht radioaktiven Bereich" des unmittelbar an der deutschen Grenze gelegenen Akw. Die Gründe für den Ausfall der Turbine würden noch untersucht.

