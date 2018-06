Neapel (SID) - Die argentinischen Nationalspieler Gonzalo Hinguain und Mariano Andujar vom italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel sind offenbar Opfer von Hooligan-Gewalt geworden. Wie die Sporttageszeitung Corriere dello Sport berichtete, wurde das Duo in der Nacht zu Montag von rund 15 Angreifern attackiert. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Die Angreifer, darunter einige Vermummte, sollen unweit der Stadt die Autos der beiden Spieler angehalten und die Fahrzeuge mit Schlägern, Fußtritten und Faustschlägen attackiert haben. Dabei wurden Fensterscheiben eingeschlagen, auch die Karosserie sei schwer beschädigt worden.

Neapel hatte das letzte Saisonspiel in der Serie A am Sonntag gegen Lazio Rom mit Fußball-Weltmeister Miroslav Klose verloren (2:4). Die Ermittler vermuten eine Racheaktion.

Bereits am Sonntag war nachts auf offener Straße im Zentrum von Rom der Franzose Mapou Yanga-Mbiwa vom AS Rom angegriffen worden. Der 26-Jährige hatte für die Roma am 25. Mai das Siegtor im Derby gegen Lazio (2:1) erzielt. Yanga-Mbiwa blieb bei der Attacke zweier mutmaßlicher Lazio-Fans unverletzt.