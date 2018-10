München (dpa) - Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sieht den angekündigten Rücktritt von FIFA-Präsident Joseph Blatter als "große Chance", den Fußball-Weltverband zu reformieren.

"Jetzt kommt es darauf an, dass man die mit der Reform befassten nationalen Verbände und Konföderationen so unterstützt, dass ein seriöser, transparenter, funktionierender Fußball-Weltverband entsteht", sagte Rummenigge der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Der langjährige Nationalspieler ist auch Vorsitzender der Europäischen Club-Vereinigung ECA. Er wird in dieser Funktion im kommenden März Mitglied im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA).