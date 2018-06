Wiesbaden (dpa) - Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche geht weiter zurück. In den ersten drei Monaten dieses Jahres seien in Deutschland rund 26 400 Abtreibungen gemeldet worden, 5,5 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Knapp drei Viertel der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahre alt, etwa 8 Prozent 40 Jahre und älter. Der Anteil der Mädchen unter 18 Jahren lag bei 3 Prozent. Seit zehn Jahren geht die Zahl der Abtreibungen kontinuierlich zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.