Athen (AFP) Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras hat vor den anstehenden Gesprächen über die Athener Schuldenkrise vor einer Spaltung Europas gewarnt. Er sagte am Mittwoch in Athen: "Wir müssen eine Spaltung verhindern." Er sei sich aber "sicher, dass die europäische Führung tut, was getan werden muss". Tsipras äußerte sich vor seiner Abreise nach Brüssel, wo er am Abend mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammentreffen sollte. Tsipras wollte dabei seinen Reformplan vorstellen.

