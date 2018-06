London (AFP) In London sorgt eine Verordnung zum Verhalten auf öffentlichen Plätzen für tiefen Unmut, weil dadurch auch Obdachlose zu Strafzahlungen in Höhe von bis zu tausend Pfund (gut 1360 Euro) gezwungen werden könnten. Bis Mittwochnachmittag unterzeichneten im Internet über 30.000 Menschen eine Petition, die den Stopp der Diskriminierung von Obdachlosen im nördlichen Stadtteil Hackney fordert. Seit Ende Mai ist dort eine sogenannte Public Space Protection Order in Kraft.

