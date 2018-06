Kirkuk (AFP) Bei einem Luftangriff im Irak ist nach Behördenangaben eine große Anlage der Dschihadistenorganisation Islamischer Dschihad (IS) zum Bau von Autobomben zerstört worden. Der Angriff habe einer Anlage nahe der Stadt Hawidschah im Norden des Irak gegolten, in der Autos mit Sprengstoff präpariert worden seien, sagte ein irakischer Armeeoffizier am Mittwoch. Zahlreiche IS-Kämpfer seien getötet worden.

