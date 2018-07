Doha (AFP) Die katarische Regierung hat einem Bericht widersprochen, demzufolge bei den Bauarbeiten für die Fußballweltmeisterschaft 2022 mit dem Tod von bis zu 4000 ausländischen Arbeitern zu rechnen ist. Die Angaben in der US-Tageszeitung "Washington Post" seien "völlig falsch", erklärte die Regierung des Emirats am Persischen Golf am Mittwoch. Das Blatt hatte unter Berufung auf einen Bericht des Internationalen Gewerkschaftsbunds geschrieben, dass seit dem Jahr 2010 etwa 1200 Gastarbeiter ums Leben gekommen seien und bis zur WM insgesamt rund 4000 Tote zu befürchten seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.