Zagreb (AFP) Der frühere französische Fußballstar Éric Cantona hat eine neue Hauptrolle ergattert, diesmal in einem kroatischen Film. Die Dreharbeiten für "Anka" hätten in dieser Woche begonnen, sagte der kroatische Regisseur Dejan Acimovic am Mittwoch. Cantona, der nach dem Ende seiner Fußballkarriere schon mehr als 20 Mal vor der Kamera stand, spielt diesmal einen grobschlächtigen Ziegeleiarbeiter, der ein Waisenmädchen adoptiert.

