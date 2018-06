Berlin (dpa) - Die ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel (49) meidet Facebook nach eigenen Worten wie der Teufel das Weihwasser.

"Ich bin zu sensibel für Hassattacken von Menschen, die mir noch nie begegnet sind", sagte die Gastgeberin des "Fernsehgartens" der Zeitschrift "Super Illu". Kritik, die sie via Internet erreiche, sei ihr suspekt. "Inzwischen tendiert Kritik ja leider dazu, andere fertig zu machen."

Kiewel hält laut eigener Schilderung nichts von privater Präsenz in den sozialen Netzwerken, auf Fotos und Posts via Facebook verzichtet der TV-Star nach wie vor völlig.

Im Fernsehen lebe sie schon so viel Zeit im "on", "da muss ich nicht noch mein bisschen Freizeit damit verbringen, mitzuteilen, was ich gerade esse".

Kiewel wird am 10. Juni 50 Jahre alt. Sie plane zum Geburtstag eine Kostümparty und wolle mit etwa 70 engen Freunden, Kollegen und Familie feiern.