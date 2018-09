Los Angeles (dpa) - Ein Mann, der der Schauspielerin Mila Kunis nachgestellt hat und aus einer Psychiatrie geflohen war, ist wieder in Gewahrsam. Der 30-Jährige konnte nach vier Tagen gefasst werden, berichtet die "Los Angeles Times". Der Stalker wird als gefährlich eingestuft. Der Mann war vor drei Jahren vor Gericht gestellt worden, weil er in ein Haus, das Kunis gehörte, eingebrochen sein soll. Er kam mit einer geringen Strafe davon, durfte sich der Schauspielerin aber nicht mehr nähern - was er dreimal dennoch tat.

