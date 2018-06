Mexiko-Stadt (AFP) Fünf Tage vor den Parlaments- und Regionalwahlen in Mexiko ist erneut ein Kandidat getötet worden. Der Politiker Miguel Ángel Luna, der im Bundesstaat Mexiko im Zentrum des Landes für die linke Demokratische Revolutionspartei (PRD) für einen Parlamentssitz kandidierte, wurde am Dienstag in einem Vorort von Mexiko-Stadt getötet, wie seine Partei mitteilte. Medienberichten zufolge wurde er in seinem Wahlkampfbüro erschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.