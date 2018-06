Bukarest (AFP) Prinz Charles hat in Rumänien eine eigene gemeinnützige Stiftung gegründet. Der britische Thronfolger rief am Dienstag in dem Ort Viscri feierlich die "Prince of Wales' Foundation Romania" ins Leben. Charles ist ausgewiesener Liebhaber der Region Transsylvanien, Viscri wiederum gilt als das Zentrum für ökologischen und nachhaltigen Tourismus in der Region. Mit seiner Stiftung möchte der 66-jährige Thronfolger Transsylvaniens Kulturerbe sowie seine Natur schützen und zur örtlichen Entwicklung beitragen.

